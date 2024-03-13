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    • «Атлетико» – «Интер»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 13 марта

    «Атлетико» – «Интер»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 13 марта

    13 марта на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Атлетико» и миланским «Интером». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Первый раунд противостояния остался за итальянской командой (1:0).

    «Атлетико»

    Подопечные Диего Симеоне бросают все силы на ЛЧ. Перед игрой с «Интером» «Атлетико» умудрился «слить» аутсайдеру Ла Лиги «Кадису» (0:2).

    «Интер»

    «Интер» также может сосредоточить усилия на Лиге чемпионов. По большому счету, команда Симоне Индзаги является без 5 минут чемпионом Серии А и теперь сфокусирована на европейской арене.

    Личные встречи

    Три крайних очных матча команд завершились такими исходами:

    • 20.02.2024 «Интер» – «Атлетико» 1:0
    • 11.08.2018 «Атлетико» – «Интер» 0:1
    • 27.08.2010 «Интер» – «Атлетико» 0:2

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Интер»

    «Интер» набрал космическую форму. Миланцы хороши во всех аспектах и готовы отстаивать свое преимущество, добытое в 1 матче. Рекомендованная ставка: тотал меньше 3 голов (1,45).

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    «Атлетико» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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