13 марта на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Атлетико» и миланским «Интером». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Первый раунд противостояния остался за итальянской командой (1:0).

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне бросают все силы на ЛЧ. Перед игрой с «Интером» «Атлетико» умудрился «слить» аутсайдеру Ла Лиги «Кадису» (0:2).

«Интер»

«Интер» также может сосредоточить усилия на Лиге чемпионов. По большому счету, команда Симоне Индзаги является без 5 минут чемпионом Серии А и теперь сфокусирована на европейской арене.

Личные встречи

Три крайних очных матча команд завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Атлетико» – «Интер»

«Интер» набрал космическую форму. Миланцы хороши во всех аспектах и готовы отстаивать свое преимущество, добытое в 1 матче. Рекомендованная ставка: тотал меньше 3 голов (1,45).