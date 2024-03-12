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    • Известные российские футболисты проведут матч с лыжниками и биатлонистами

    Известные российские футболисты проведут матч с лыжниками и биатлонистами

    Комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов сообщил о проведении товарищеского матча между командой лыжников и биатлонистов против известных в прошлом российских футболистов.

    «Основные действующие лица подтвердили свое участие. Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Игорь Семшов, Олег Корнаухов, Владислав Радимов, Володя Быстров (тоже скоро согласится). Володька, кстати, единственный, кто не стал сильно издеваться над нашими шансами. Веду переговоры с еще несколькими исполнителями.

    Лыжники и биатлонисты! Нам нужно будет собраться на пару тренировок. Обсудим скоро», – написал Романов.

    • Игра состоится 21 апреля в Москве, точное место будет определено позднее.
    • Матч пройдет в формате 5x5.

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    Источник: телеграм-канал ROMANOV

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1710241623
    С биатлонистами опасно)))
    Ответить
    ...уефан
    1710241735
    ... футболисты в качестве мишеней...
    Ответить
    val69
    1710249367
    А Губа будет? Посмотреть на спеца футбольного...
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