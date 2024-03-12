12 марта на стадионе «Эмирейтс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». Встреча начнется в 23:00 по Москве. Первый поединок остался за португальцами (1:0).

«Арсенал»

Перед игрой с «Порту» команда Микеля Артеты одержала кране непростую победу в дерби с «Брентфордом» (2:1). «Арсенал» продолжает бороться за чемпионский титул в английской Премьер-Лиге.

«Порту» выдал два подряд впечатляющих перфоманса в домашнем чемпионате. Сперва подопечные Сержиу Консейсау деклассировали «Бенфику» (5:0), а затем разнесли «Портимоненси» (3:0).

Личные встречи

Три последних очных матча команда завершились такими исходами

Прогноз на матч «Арсенал» – «Порту»

«Арсенал» полон желания доказать, что осечка на «Драгау» была досадной случайностью. Считаем, что команда Артеты нивелирует отставание и пройдет дальше. Ставим на индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 голов (1,55).