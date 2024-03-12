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    • «Арсенал» – «Порту»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 12 марта

    «Арсенал» – «Порту»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 12 марта

    12 марта на стадионе «Эмирейтс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». Встреча начнется в 23:00 по Москве. Первый поединок остался за португальцами (1:0).

    «Арсенал»

    Перед игрой с «Порту» команда Микеля Артеты одержала кране непростую победу в дерби с «Брентфордом» (2:1). «Арсенал» продолжает бороться за чемпионский титул в английской Премьер-Лиге.

    «Порту»

    «Порту» выдал два подряд впечатляющих перфоманса в домашнем чемпионате. Сперва подопечные Сержиу Консейсау деклассировали «Бенфику» (5:0), а затем разнесли «Портимоненси» (3:0).

    Личные встречи

    Три последних очных матча команда завершились такими исходами

    • 21.02.2024 «Порту» – «Арсенал» 1:0
    • 09.03.2010 «Арсенал» – «Порту» 5:0
    • 17.02.2010 «Порту» – «Арсенал» 2:1

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Порту»

    «Арсенал» полон желания доказать, что осечка на «Драгау» была досадной случайностью. Считаем, что команда Артеты нивелирует отставание и пройдет дальше. Ставим на индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 голов (1,55).

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    Источник: «Бомбардир»

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