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    • Артета рассказал о сложностях в игре «Арсенала» против «Порту»

    Артета рассказал о сложностях в игре «Арсенала» против «Порту»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:0, по пенальти – 4:2) рассказал, что за день до игры его команда отрабатывала на тренировке исполнение 11-метровых.

    «Очень нервничаешь во время серии пенальти, надеешься на лучшее, но при этом осознаешь, что это в какой-то степени лотерея. Накануне мы отрабатывали 11-метровые, поэтому нужно отдать должное тренерам вратарей и всем, кто внес вклад.

    Играть против «Порту» реально тяжело, это весьма конкурентоспособная команда. Было немного отрезков, когда нам удавалось контролировать игру, поскольку нам противостоял очень хороший соперник.

    Мы забили в очень важный момент, старались создавать голевые шансы и в итоге добились своего. Когда на кону многое, важна каждая деталь, и ты защищаешь свою команду при каждом решении арбитра – это часть игры», – сказал Артета.

    • В первом матче 1/8 финала «Порту» победил со счетом 1:0.
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 12:12
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