Реакция Черчесова на возможное возвращение в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Спартак». Ранее сообщалось, что специалист стал претендентом на замену Гильермо Абаскалю.

«В 20-м туре РПЛ я побывал на матчах «Динамо» – «Ахмат» и «Локомотив» – «Сочи», а вот в Лужники на игру «Спартака» с «Факелом» не ездил.

Ни с кем из руководства красно-белых в последнее время не общался, на сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю. Не хотелось бы читать о себе то, чего нет», – сказал Черчесов.