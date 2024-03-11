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    • Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака»

    Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака»

    В понедельник должна состоятся встреча бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова с вице-президентом «Лукойла» и председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыциным. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

    «Саламыч, как и Ивич, о чем я сообщил вчера – являются основным кандидатами на место главного тренера красно-белых. Отставка Абаскаля дело решенное, испанец покидает «Спартак», – написал Карпов.

    • Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», откуда он ушел в июле 2023 года.
    • Ранее он возглавлял «Спартак» в 2007–2008 годах.
    • Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с сезона-2022/23. Под его руководством команда в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата России.
    • Владимир Ивич сейчас возглавляет «Краснодар».
    • В этом сезоне «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 31 очком.

    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии (13)
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    ...уефан
    1710144936
    ...вариант не самый плохой!...
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    fakeid
    1710145046
    это тот самый усатый, при котором динамо киев дважды отодрало спартаг в ЛЧ с общим счётом 8:2? я прост не в курсе)
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    Cleaner
    1710146046
    Черчесов игроков Спартака быстро в чувство приведет. Наркоторговца выгонит. Соболева отпинает. Но не даст Спартаку ниже третьего места опуститься. Забегает при нем Спартак по полю. Физику команде подтянет. На тренировке у Черчесова не забалуешь. Жаль, над Спартаком при Абаскале так весело РЖАТЬ было...)
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    yorgenbarenz
    1710146195
    Мотиватор-да.Больше ничего.Юрана стоило пригласить.Омолаживать надо тренерскую скамейку в стране.Мостовому можно было дать возможность начать вторым в Спартаке.
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    NewLife
    1710146667
    С форелеводом после никчемного Абаскаля хуже не будет, но и лучше тоже. Ивич сейчас не пойдет. Трудная задача, но нужен нормальный тренер, сколько можно учиться на своих ошибках ?
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    BRO_football
    1710146886
    Было бы неплохо. А то мы уже соскучились по гениальным высказываниям Черчесова и его подходу к тренировкам.
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    DVOK68
    1710148979
    Хоть чёрта лысого,хоть чёрта усатого,главное чтобы игровую дисциплину в команде поставил,это главное с чего надо начинать.Решение по увольнению нервного неумехи напрашивалось ещё летом 2023 года...решили оставить...потом провалил ВСЁ осенью 2023 го...вновь толстопузые ссыкуны из руководства порешали "какбычтоневышло",и теперь стало гораздо хуже чем раньше. Но по любому надо начинать.Как я уж говорил-хоть чёрт лысый хоть чёрт усатый...хоть всё вместе в одном флаконе)
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    anatolich72
    1710149288
    А я рассмотрел бы вариант Аленичев-Титов.
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    Дядя Серёжа
    1710150088
    Не верится в перспективную работу с ним, Юран и то прикольней
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    шахта Заполярная
    1710150526
    Да хоть Черчесов, может он лампочки встряхнет нашим игрокам, а то после абосраля совсем закисли. Не надо этих выкрутасов и вы*бонов на поле, нужен результат
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