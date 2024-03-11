Черчесов стал претендентом на пост главного тренера «Спартака»

В понедельник должна состоятся встреча бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова с вице-президентом «Лукойла» и председателем совета директоров «Спартака» Александром Матыциным. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Саламыч, как и Ивич, о чем я сообщил вчера – являются основным кандидатами на место главного тренера красно-белых. Отставка Абаскаля дело решенное, испанец покидает «Спартак», – написал Карпов.