АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью – 1:1

Закончился центральный матч 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.
На гол защитника гостей Джона Стоунза в первом тайме хозяева ответили забитым мячом полузащитника Алексиса Макаллистера во второй половине встречи.
«Ливерпуль» набрал 64 очка и сравнялся с лидирующим «Арсеналом». «Сити» отстает на один балл.
Англия. АПЛ. 28-й тур
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Стоунз, 23; 1:1 – Макаллистер, 50 (с пенальти).