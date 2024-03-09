Кассьерра получил травму в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме, которую получил нападающий команды Матео Кассьерра в гостевом матче 20‑го тура РПЛ с «Уралом» (4:1). Также он оценил действия новичков команды.

«Кассьерра почувствовал головокружение, поэтому попросил, чтобы его заменили. Дай бог, чтобы все обошлось. Конечно, у него болела голова после столкновения. Посмотрим, насколько все серьезно.

В первом тайме мы не позволили сопернику ничего создать у своих ворот, сами имели моменты, но не забили с более выгодных позиций. Качество игры мне понравилось. Во втором тайме игра раскрылась, моментов стало больше. Мы к каждой игре готовим наработки по стандартам. Иногда получается, иногда не получается.

Что касается наших новичков, то Нино смотрелся надежно, как и в прошлой игре. Он хорошо работает с мячом, хорошо начинает атаки. Артур сегодня был более активен, более уверен в своих силах. Вышедшему на замену Педро было сложно показать себя на таком поле. Все сегодня сыграли на хорошем уровне», – сказал Семак.