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    • «Зенит» продлил рекордную беспроигрышную серию против «Урала» в РПЛ

    «Зенит» продлил рекордную беспроигрышную серию против «Урала» в РПЛ

    Петербургский «Зенит» довел беспроигрышную серию в матчах с «Уралом» в российской Премьер-лиге до 26 матчей.

    Петербуржцы выиграли 22 из них, а еще 4 закончились вничью.

    «Ни одна другая команда не проводила против другой так же много матчей без единого поражения в истории чемпионата России», – сообщает телеграм-канал Opta Sports.

    «Андрей Мостовой лишь во второй раз в карьере оформил гол+пас в матче РПЛ, первый был еще в составе «Сочи» в 2019 году.

    Матео Кассьерра стал 6-м игроком в истории «Зенита», забившим 15+ голов за сезон в РПЛ (Кержаков х2, Халк х3, Дзюба х3, Азмун х2, Малком).

    Защитники «Зенита» набрали 10 баллов по системе гол+пас в этом сезоне РПЛ – лучший результат в лиге наравне с «Рубином», – также говорится в сообщении.

    • «Зенит» вышел в лидеры РПЛ с 40 очками после 20 туров.
    • «Урал» идет 13-м с 19 очками.

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    Источник: телеграм-канал Opta Sports

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