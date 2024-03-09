«Зенит» продлил рекордную беспроигрышную серию против «Урала» в РПЛ

Петербургский «Зенит» довел беспроигрышную серию в матчах с «Уралом» в российской Премьер-лиге до 26 матчей.

Петербуржцы выиграли 22 из них, а еще 4 закончились вничью.

«Ни одна другая команда не проводила против другой так же много матчей без единого поражения в истории чемпионата России», – сообщает телеграм-канал Opta Sports.

«Андрей Мостовой лишь во второй раз в карьере оформил гол+пас в матче РПЛ, первый был еще в составе «Сочи» в 2019 году.

Матео Кассьерра стал 6-м игроком в истории «Зенита», забившим 15+ голов за сезон в РПЛ (Кержаков х2, Халк х3, Дзюба х3, Азмун х2, Малком).

Защитники «Зенита» набрали 10 баллов по системе гол+пас в этом сезоне РПЛ – лучший результат в лиге наравне с «Рубином», – также говорится в сообщении.