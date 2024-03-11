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    Бубнов прокомментировал победу «Зенита» и интригу в РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ «Урал» – «Зенит» (1:4). По его мнению интрига в чемпионате России только зарождается.

    «У меня не имелось никаких сомнений в том, что «Зенит» победит. У команды нет проблем с составом, скамейка приличная, да и банально гости выше классом. Удивило немного только то, что так легко победили «Урал». На своем поле при родных болельщиках команда Ганчаренко обычно дает серьезный бой многим лидерам. А здесь… Не то чтобы совсем не бегали, но выглядели беспомощно в атаке. Да и сзади плохо действовали, особенно в центральной зоне.

    «Урал» не смог оказать достойного сопротивления. Видно, что есть проблемы с составом: Каштанов не играл, нет Егорычева, Газинского. Бикфалви уже не попадает в старт – да, он забил, но при счете 0:4 гол уже ничего не решал. Вообще уральцы уже второй матч плохо проводят, шесть мячей пропустили, а могли и больше. Проблемы с составном понятны, но с чем связана такая пассивность, отсутствие агрессии, не знаю.

    Кстати, не сказал бы, что «Зенит» в полную силу играл в Екатеринбурге. Им не было смысла нагнетать темп, увеличивать давление. И без того мячом владели намного больше, когда забили второй мяч после перерыва, то стало ясно – с точки зрения результата все закончилось. Дальше уже в тренировочном режиме легко голы забивали. Скажем так: взяли важные три очка, не напрягаясь, да еще и лидерами стали.

    Но стоит заметить, что у «Зенита» за 10 туров до конца сезона отрыв всего одно очко. В прошлом сезоне команда заранее обеспечила себе чемпионство, в нынешнем, думаю, до последних туров придется сильно напрягаться. «Зенит» прилично сдал после ухода Малкома и Кузяева, равноценных замен которым так и не появилось. Сейчас очень многое будет зависеть от хода «Динамо» по сезону. Если не будут очки терять, да еще команду Семака прихлопнут дома, то весело будет. Интрига не убита, она только зарождается», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1710145705
    нам еще к динаме ехать и в краснодар. а это вам не спартак. так что не всё так просто.
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