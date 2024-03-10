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    Медведев прокомментировал лидерство «Зенита» в РПЛ

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после победы над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.

    «Победа нелегкая, хоть и крупная. Но «Урал» – хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче – это дорогого стоит.

    Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Спартак». Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло.

    Как теперь «Зениту» удержать первое место? Играть и побеждать, другого рецепта нет. Давление из-за конкуренции? Конкуренция – двигатель прогресса. Когда нет конкуренции – нет прогресса. Когда говорят, что у нас не было конкуренции последние пять сезонов – это не так. Она была. В каждом сезоне было очень непросто. Начиная с сезона-2018/19 и заканчивая прошлым», – сказал Медведев.

    • «Зенит» набрал 40 очков и возглавляет РПЛ.
    • «Краснодар» с 39 очками располагается на втором месте.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (6)
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    Дубина
    1710052083
    Позор газпрому блохастому!! На игру Краснодара своего помойного судьишку поставили((((
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710052205
    Зенит с каждым туром будет набирать. Новички проходят сыгранность. Зенит чемпион, хряки шестёрки по жизни. Гыгыгы
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    Ziklop
    1710054922
    полицаи в попу дышат и обгонят при первой ошибке!
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