Медведев прокомментировал лидерство «Зенита» в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после победы над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.

«Победа нелегкая, хоть и крупная. Но «Урал» – хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче – это дорогого стоит.

Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Спартак». Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло.

Как теперь «Зениту» удержать первое место? Играть и побеждать, другого рецепта нет. Давление из-за конкуренции? Конкуренция – двигатель прогресса. Когда нет конкуренции – нет прогресса. Когда говорят, что у нас не было конкуренции последние пять сезонов – это не так. Она была. В каждом сезоне было очень непросто. Начиная с сезона-2018/19 и заканчивая прошлым», – сказал Медведев.