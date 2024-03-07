Суарес купил дом рядом с Месси – известна стоимость

Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес обзавелся жильем в США. Он купил дом на берегу моря в закрытом районе Форт-Лодердейла.

Особняк уругвайца располагается рядом с жильем партнера по команде Лионеля Месси. Суарес потратил на дом 11,5 миллиона долларов.

Дом Луиса построен в 1980 году на участке площадью 0,24 гектара. Здание площадью 660 квадратных метров имеет восемь спален и столько же ванных комнат.