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    Суарес купил дом рядом с Месси – известна стоимость

    Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес обзавелся жильем в США. Он купил дом на берегу моря в закрытом районе Форт-Лодердейла.

    Особняк уругвайца располагается рядом с жильем партнера по команде Лионеля Месси. Суарес потратил на дом 11,5 миллиона долларов.

    Дом Луиса построен в 1980 году на участке площадью 0,24 гектара. Здание площадью 660 квадратных метров имеет восемь спален и столько же ванных комнат.

    • Месси свое жилье по соседству купил в 2023 году за 10,8 миллиона долларов.
    • Суарес в «Интере» с декабря.
    • Игрок уже забил дебютный гол в МЛС.

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    Источник: The Real Deal

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1709818253
    Продаст за 20. Скажет вот тут Месси спал бухой после вечеринки. Вот тут Месси барбекю готовил. Вот на этот кипарис он послал. Берите - это история.
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