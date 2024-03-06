Комментарий ЦСКА по поводу предложения «Зенита» о покупке Чалова

В ЦСКА не подтвердили, но и не опровергли информацию о зимней попытке «Зенита» приобрести Федора Чалова.

Сообщалось, что петербуржцы предлагали около 10 млн евро.

В сделку могли включить Данила Кругового.

Чалов отказался от перехода, так как хочет продолжить карьеру в Европе.

«Комментировать конкретный «инсайд» совершенно бессмысленно. Было много разной информации об интересах и предложениях, и будет еще много, так как Федор – один из сильнейших российских игроков, тут все объективно», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.