Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Комментарий ЦСКА по поводу предложения «Зенита» о покупке Чалова

    Комментарий ЦСКА по поводу предложения «Зенита» о покупке Чалова

    В ЦСКА не подтвердили, но и не опровергли информацию о зимней попытке «Зенита» приобрести Федора Чалова.

    • Сообщалось, что петербуржцы предлагали около 10 млн евро.
    • В сделку могли включить Данила Кругового.
    • Чалов отказался от перехода, так как хочет продолжить карьеру в Европе.

    «Комментировать конкретный «инсайд» совершенно бессмысленно. Было много разной информации об интересах и предложениях, и будет еще много, так как Федор – один из сильнейших российских игроков, тут все объективно», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

    • 25-летний Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Контракт форварда с клубом истекает 31 декабря 2024 года.

    Новости по теме
    В ЦСКА прокомментировали ход переговоров с Чаловым о продлении контракта 1
    ЦСКА был готов продать Чалова «Зениту», но при одном условии 11
    Аршавин оценил игровые качества Тюкавина и Чалова
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1709753845
    Масло масленное.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+