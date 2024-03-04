Каррера прокомментировал новость о возвращении Промеса в Россию

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен, что Квинси Промес сможет вернуться в Россию после ареста в ОАЭ.

Футболиста на прошлой неделе задержали в Дубае за то, что он скрылся с места ДТП.

Вингеру «Спартака» грозило до 4 лет лишения свободы, но в итоге его только оштрафуют.

Нидерланды добивались экстрадиции Промеса, чтобы он отправился в тюрьму на 7,5 лет.

Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

«Не знаю, что будет дальше, но я рад за Квинси Промеса. Он – легенда «Спартака», – сказал Каррера.