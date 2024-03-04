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    • Каррера прокомментировал новость о возвращении Промеса в Россию

    Каррера прокомментировал новость о возвращении Промеса в Россию

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен, что Квинси Промес сможет вернуться в Россию после ареста в ОАЭ.

    • Футболиста на прошлой неделе задержали в Дубае за то, что он скрылся с места ДТП.
    • Вингеру «Спартака» грозило до 4 лет лишения свободы, но в итоге его только оштрафуют.
    • Нидерланды добивались экстрадиции Промеса, чтобы он отправился в тюрьму на 7,5 лет.
    • Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

    «Не знаю, что будет дальше, но я рад за Квинси Промеса. Он – легенда «Спартака», – сказал Каррера.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2024 20:30
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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709574622
    Легендарный КОКСОВОЗ! Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1709575718
    ...ну вот, даже тренер Чемпионов счастлив!)...
    Ответить
    Алексей З
    1709576946
    Это пздц по Бомбардирски. Сперва у пол-страны спрашивали отношение к задержанию Промеса в ОАЭ, теперь надо обсудить его возвращение. "футбольный как бы сайт", а ничего что по всей Европе тур прошёл , да и у нас тоже ?
    Ответить
    TIMOTHY
    1709578447
    Каррера мечтает рыжего подсидеть потому и одобрям всё))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709579445
    Подлизнул таблеточный
    Ответить
    Pooodle
    1709587919
    Напоминаю: куКаррера сидел за ДТП со смертельным исходом. Естественно поддержал чибузика!
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