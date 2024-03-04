Морено: «Между работой в «Барселоне» и «Сочи» разницы нет»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сравнил работу в клубе РПЛ и «Барселоне».

«Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет – это просто футбол. Всe, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе.

Игроки «Барселоны» – такие же люди, различается только их уровень. Ключевая разница между футболистами, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать.

Даже если они выиграли всe на свете – на следующий день они выходят на тренировку ради того, чтобы выиграть ещe больше. Но глобально между работой в «Барселоне» и в «Сочи» нет никакой разницы.

И там, и там у тебя стоит задача выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», – сказал Морено.