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    • РПЛ. «Динамо» победило «Локомотив» (2:1) благодаря голу Макарова

    РПЛ. «Динамо» победило «Локомотив» (2:1) благодаря голу Макарова

    «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ – 2:1.

    В составе победителей голы забили Бителло и Денис Макаров. У гостей единственный забитый мяч на счету Рифата Жемалетдинова.

    «Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Локо» идет пятым с 31 очком.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бителло, 12; 2:0 – Макаров, 58; 2:1 – Жемалетдинов, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 18:27
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    Комментарии (16)
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    Красногорск_Фан
    1709480119
    Куда то мой комментарий убрали. Хотя я написал лишь что Локомотив играл предельно отвратительно и это полностью "заслуга" Галактионова. Счет должен был быть крупнее, Динамо с победой
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    The only one
    1709480222
    Динамо без валидола победить не может. Но, однозначно- с победой! Молодцы!!!
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    ivany4
    1709480742
    Благодаря милиционерам, тур закончился более менее благополучно для Спартака. Можно сказать подмогли. Молодцы, старались. Похоже локо в депо, на ремонт. Обратил внимание на одну особенность. Вчера чердак из штанов выпрыгивал, орал всю игру, насчет создания оффсайтных линий и объявления решений судей ВАР. И что??? Где сегодня оффсайтные линии и объявления по стадиону? Попилил срач тв газпрёмовские денежки???))
    Ответить
    JTherry
    1709480807
    перемудрили в Локо, включились в игру только после счёта 0:2, могли проиграть и крупнее...
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    Рыло свина
    1709480859
    Мусора на чемпионство замахнулись.
    Ответить
    Паровозов
    1709480868
    Динамиков с победой, какой же Генич питрарас а не комент, слушать противно весь матч.
    Ответить
    ...уефан
    1709481289
    ...скажем так - лучший матч тура...
    Ответить
    Аид666
    1709482078
    кто придумал в прямой трансляции показывать какие то диалоги хрен пойми кого с кем? полная дичь на платном канале...
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    Алексей З
    1709483423
    Ну вот наконец-то хоть кто-то показал хорошую зрелищную игру. Давай ,Динамики , вперёд за чемпионством. Отличная связка Баттело и Караскаль , приятно глазу.
    Ответить
    zigbert
    1709493345
    Очень долго входил Локомотив в матч, ничего не получалось. Динамовцы же выглядели более мобильными, их победа закономерна. Динамо с победой!
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