РПЛ. «Динамо» победило «Локомотив» (2:1) благодаря голу Макарова

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ – 2:1.

В составе победителей голы забили Бителло и Денис Макаров. У гостей единственный забитый мяч на счету Рифата Жемалетдинова.

«Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Локо» идет пятым с 31 очком.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бителло, 12; 2:0 – Макаров, 58; 2:1 – Жемалетдинов, 85.

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