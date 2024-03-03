Семак недоволен игрой купленного за 15 миллионов новичка в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка Артура в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Артур смотрелся не так ярко, как мог бы. Думаю, что ему нужно немного привыкнуть. Сегодня был не лучший его матч, будем надеяться, что в дальнейшем он будет выглядеть ярче и лучше», – сказал Семак.

Артур куплен зимой у «Палмейраса» за 15 миллионов евро.

Это был его дебют в РПЛ.

Впереди у «Зенита» гостевой матч против «Урала».

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