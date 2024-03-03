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    • Семак недоволен игрой купленного за 15 миллионов новичка в матче со «Спартаком»

    Семак недоволен игрой купленного за 15 миллионов новичка в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка Артура в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «Артур смотрелся не так ярко, как мог бы. Думаю, что ему нужно немного привыкнуть. Сегодня был не лучший его матч, будем надеяться, что в дальнейшем он будет выглядеть ярче и лучше», – сказал Семак.

    • Артур куплен зимой у «Палмейраса» за 15 миллионов евро.
    • Это был его дебют в РПЛ.
    • Впереди у «Зенита» гостевой матч против «Урала».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    03.03.2024 09:54
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    Комментарии (32)
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    TIMOTHY
    1709450336
    Ты Семак продажная скотина! На печеньки подсел от Заремы гад! Выставил на поле не тех игроков каких надо, сыграл в договорняк с фармом и Фонбет...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1709450352
    Сельдереич думает, что зулус побелеет и станет пушистым, попривыкнув, будет автоголы забивать))
    Ответить
    russkiisergei
    1709452845
    там рубероид какой то играл за голубых. он как будто бы всю жизнь арбузы продавал!!! судя по постановке рук!!!
    Ответить
    ivany4
    1709453372
    Семаку виднее. Правда один супер игрок уже вернулся в родные пенаты. Хотя все кричали что это большой талант.
    Ответить
    Taps
    1709453590
    Бразильских гастарбайтеров пора разгонять ...
    Ответить
    Боров навоз
    1709455560
    Кривоногий Артур, Семак ты на сбора этого не заметил? Пасы в направлении, слабый игрочишка!
    Ответить
    Давид59
    1709459219
    Так видно же это было сразу! Его купили на место Мантуана, так замени его на Мантуана! Хотя бы на полчаса! Что ж ты Богданыч тормозишь!
    Ответить
    Бобссон
    1709463773
    Почему Педро поздно выпустили??? Он хоть игру оживил. Семак этот матч проиграл.
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    Сергей-Садковский-google
    1709474361
    Артур играет в стиле краснодарского Шапи, левша на правом фланге. Поэтому нет от него навесов и прострелов. При приеме мяча он всегда уходит в центр, перекладывая мяч под левую ногу...
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    Виторио
    1709519318
    Там ещё целая большая Бразилия, есть кем заменить, если что.
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