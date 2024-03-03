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    • ПСВ – «Фейеноорд»: прогноз на матч чемпионата Нидерландов, 3 марта

    ПСВ – «Фейеноорд»: прогноз на матч чемпионата Нидерландов, 3 марта

    3 марта состоится центральный поединок 24 тура чемпионата Нидерландов. ПСВ из Эйндховена будет принимать «Фейеноорд». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

    ПСВ

    Команда Петера Боса проводит феноменальный сезон на домашней арене. ПСВ лидирует в чемпионате, опережая «Фейеноорд» на 10 очков. При этом нужно заметить, что клуб из Эйндховена не потерпел ни одного (!) поражения: 21 победа и 2 ничьих.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» сошел с дистанции в Лиге Европы, лишь в серии пенальти уступив «Роме». Теперь команде из Роттердама необходимо как минимум не уступить вторую строчку в чемпионате Нидерландов. Пожалуй, о реальной борьбе за чемпионство речь уже не идет.

    Личные встречи

    Три последних очных поединка команд завершились такими исходами:

    • 24.01.2023 «Фейеноорд» – ПСВ 1:0 (Кубок)
    • 03.12.2023 «Фейеноорд» – ПСВ 1:2
    • 04.08.2023 «Фейеноорд» – ПСВ 0:1 (Суперкубок)

    Прогноз на матч ПСВ – «Фейеноорд»

    Обе команды не стесняются делать акцент на атаке. Рекомендованная ставка: «обе забьют» (1,65).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 09:18
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