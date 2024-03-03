3 марта состоится центральный поединок 24 тура чемпионата Нидерландов. ПСВ из Эйндховена будет принимать «Фейеноорд». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ПСВ

Команда Петера Боса проводит феноменальный сезон на домашней арене. ПСВ лидирует в чемпионате, опережая «Фейеноорд» на 10 очков. При этом нужно заметить, что клуб из Эйндховена не потерпел ни одного (!) поражения: 21 победа и 2 ничьих.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» сошел с дистанции в Лиге Европы, лишь в серии пенальти уступив «Роме». Теперь команде из Роттердама необходимо как минимум не уступить вторую строчку в чемпионате Нидерландов. Пожалуй, о реальной борьбе за чемпионство речь уже не идет.

Личные встречи

Три последних очных поединка команд завершились такими исходами:

24.01.2023 «Фейеноорд» – ПСВ 1:0 (Кубок)

03.12.2023 «Фейеноорд» – ПСВ 1:2

04.08.2023 «Фейеноорд» – ПСВ 0:1 (Суперкубок)

Прогноз на матч ПСВ – «Фейеноорд»

Обе команды не стесняются делать акцент на атаке. Рекомендованная ставка: «обе забьют» (1,65).