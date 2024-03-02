РПЛ. «Краснодар» не смог победить «Рубин»

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 19-го тура РПЛ.

Счет открыл на 36-й минуте нападающий хозяев Олакунле Олусегун. Он отправил мяч в сетку после того, как вратарь казанцев Юрий Дюпин выбежал на перехват за пределы своей штрафной, но не сумел перехватить передачу на нигерийца. Гости сравнял счет на 90-й минуте. Рустам Ашурматов отправил мяч в ворота хозяев ударом головой после подачи Валентина Вады.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ. Сейчас отрыв от «Зенита» достиг трех очков, но петербуржцы проведут свой матч в этом туре сегодня. Начало игры со «Спартаком» в 19:30 мск.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Олусегун, 36; 1:1 – Ашурматов, 90.

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