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    РПЛ. «Краснодар» не смог победить «Рубин»

    «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 19-го тура РПЛ.

    Счет открыл на 36-й минуте нападающий хозяев Олакунле Олусегун. Он отправил мяч в сетку после того, как вратарь казанцев Юрий Дюпин выбежал на перехват за пределы своей штрафной, но не сумел перехватить передачу на нигерийца. Гости сравнял счет на 90-й минуте. Рустам Ашурматов отправил мяч в ворота хозяев ударом головой после подачи Валентина Вады.

    «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ. Сейчас отрыв от «Зенита» достиг трех очков, но петербуржцы проведут свой матч в этом туре сегодня. Начало игры со «Спартаком» в 19:30 мск.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Краснодар – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Олусегун, 36; 1:1 – Ашурматов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 18:31
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    Комментарии (24)
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    slavutiq70
    1709394028
    Ну что ж так Краснодар . как всегда вроде успех близок и начинается мандраж ...
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    slavutiq70
    1709394404
    Ну может мы вам и поможем сегодня ....
    Ответить
    paracetamol
    1709394424
    Играть надо до конца. Зенит - чемпион!
    Ответить
    ...уефан
    1709394435
    ...ну что,Быки, поболейте за Спартак!)...
    Ответить
    rcry
    1709395192
    быки вообще без нападения сегодня
    Ответить
    neim
    1709395195
    А Рахимов молодец, не чета Слуцкому. За один год возродил Рубин. Из первой лиги вытащил и по осени очков не меряно набрали вместе с командой. Того и гляди, к лидерам скоро подберутся.
    Ответить
    VVM1964
    1709396098
    Краснодар - ну как так то !!! ((( Утешает только одно - мы в этом туре ниже не опустимся !!!...
    Ответить
    Январь 59
    1709398101
    Краснодар как в лучшие времена. Пропустили на последней минуте. Началось всё с серии ошибок Кривцова. Кайо тоже красавчик, так долго переодевался, что так и не вышел на поле. А что с такой игрой будут делать в следующем туре? Ростов за такие ошибки вынесет ногами вперёд. Столько возможностей упустить, что в голове не укладывается.
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    ySS
    1709400752
    Краснодар... печальная потеря очков. Рубин... Рахимову премия от гаспрома)
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    portero
    1709409658
    В принципе и сами забили только благодаря косяку Дюпы, маханул он мимо..... Надо забивать однако больше....
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