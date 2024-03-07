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    • Газзаев высказался о потере очков «Краснодаром» в золотой гонке

    Газзаев высказался о потере очков «Краснодаром» в золотой гонке

    Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о матче 19– го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин», который закончился вничью 1:1.

    «Краснодар» тоже не удержал победу над «Рубином». Но я бы не сказал, что подопечные Ивича играли с ощутимым преимуществом. Если бы не грубая ошибка Дюпина, неизвестно, смогли бы они открыть счет. В итоге потеряли концентрацию в концовке – ничья. Да, можно ссылаться на потери Кордобы и Черникова. Но когда речь идет о золотой гонке, каких-то оправданий уже быть не может. Что ж, вся борьба за золото еще впереди», – сказал Газзаев.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками после 19 туров. Команда опережает «Зенит» на 2 очка.
    • «Рубин» находится на шестой позиции с 29 очками.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1709806430
    Завтра быкам в Ростове хвост накрутят!) Газпром промотивировал уже ростовских
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