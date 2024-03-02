Ивич прокомментировал упущенную «Краснодаром» победу над «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил итог матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Краснодарцы пропустили на 90-й минуте.

«Краснодар» сегодня может упустить единоличное лидерство.

Впереди у команды Ивича матч с «Ростовом».

«Футбол – это игра, в которой нужно играть до последней секунды. И сегодня в последний момент мы, к сожалению, потеряли концентрацию. Игрок соперника остался один, к сожалению. Мы знали, что «Рубин» силен в стандартных положениях. И казанцы имели преимущество в этом аспекте. Сейчас нам остается думать о следующей игре. То, что сегодня произошло, конечно, неприятно. Но нужно продолжать играть.

Не сказать, что у нас в защите были проблемы. Со стороны соперника я не помню опасных моментов. Сегодня в защите мы сыграли хорошо. Мы были лучше соперника, но тяжело играть против команды, у которой десять человек стоят за линией мяча», – сказал Ивич.