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    • Ивич прокомментировал упущенную «Краснодаром» победу над «Рубином»

    Ивич прокомментировал упущенную «Краснодаром» победу над «Рубином»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил итог матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    • Краснодарцы пропустили на 90-й минуте.
    • «Краснодар» сегодня может упустить единоличное лидерство.
    • Впереди у команды Ивича матч с «Ростовом».

    «Футбол – это игра, в которой нужно играть до последней секунды. И сегодня в последний момент мы, к сожалению, потеряли концентрацию. Игрок соперника остался один, к сожалению. Мы знали, что «Рубин» силен в стандартных положениях. И казанцы имели преимущество в этом аспекте. Сейчас нам остается думать о следующей игре. То, что сегодня произошло, конечно, неприятно. Но нужно продолжать играть.

    Не сказать, что у нас в защите были проблемы. Со стороны соперника я не помню опасных моментов. Сегодня в защите мы сыграли хорошо. Мы были лучше соперника, но тяжело играть против команды, у которой десять человек стоят за линией мяча», – сказал Ивич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2024 19:46
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    Комментарии (3)
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    Январь 59
    1709398489
    Пр'о'с"ра ли. Больше добавить нечего. Кевин. Л. косячил , Кривцов и Баньяц, вышли как будто без мяча три года были. Игра просто провал. Слов нет одни матюки. Рубину респект, Краснодару урок , но Последствия скажутся позже.
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    portero
    1709409498
    У Рубина тренер есть и стандарты это опасно.... обидно немного.
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    Россия
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