Каррера прокомментировал решение Абаскаля

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о решении нынешнего тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля не присутствовать с командой в Санкт-Петербурге на матче 19‑го тура РПЛ против «Зенита».
«Это очень странная вещь. Я бы был с командой до последней секунды, которая была мне отпущена, и впервые я слышу и вижу тренера, который принимает такое решение!» – сказал Каррера.
- Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
- Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
- Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.
- Начало встречи на «Газпром Арене» – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.