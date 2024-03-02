Каррера прокомментировал решение Абаскаля

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о решении нынешнего тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля не присутствовать с командой в Санкт-Петербурге на матче 19‑го тура РПЛ против «Зенита».

«Это очень странная вещь. Я бы был с командой до последней секунды, которая была мне отпущена, и впервые я слышу и вижу тренера, который принимает такое решение!» – сказал Каррера.