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    Каррера прокомментировал решение Абаскаля

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о решении нынешнего тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля не присутствовать с командой в Санкт-Петербурге на матче 19‑го тура РПЛ против «Зенита».

    «Это очень странная вещь. Я бы был с командой до последней секунды, которая была мне отпущена, и впервые я слышу и вижу тренера, который принимает такое решение!» – сказал Каррера.

    • Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.
    • Начало встречи на «Газпром Арене» – в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2024 18:16
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    Комментарии (5)
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    LOKOfanatik19
    1709392965
    Да че все свои мнения бахают, вот когда Абаскаль сам скажет зачем он улетел, тогда и можно будет рассуждать.
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    TIMOTHY
    1709393343
    В этом недоклубе набрали клоунов и потом удивляются что цирк за цирком )
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    TIMOTHY
    1709393378
    На чемоданах промеса сработала сигнализация вот и помчался))
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    BarStep
    1709394375
    Зассал просто., а разговоров то!
    Ответить
    mahan
    1709533360
    Абаскаль не тренер. Ему плевать на команду.
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