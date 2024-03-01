В субботу, 2 марта, в 27-м туре примеры сыграют «Валенсия» и «Реал». Матч пройдет в Валенсии, начало – в 23:00 (мск).

«Валенсия»

Команда Рубена Барахи занимает 9-е место в чемпионате Испании, набрав 36 очков. «Валенсия» добыла 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 29:29. Отставание от зоны еврокубков составляет 6 очков.

«Реал» набрал 65 очков в 26 играх и является лидером Примеры. Подопечные Карло Анчелотти добыли 20 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 54:16. У команды больше всех побед, меньше всех поражений и пропущенных мячей в Примере.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал»

«Валенсия» сможет дать бой лидеру на своем поле, но «Реал» все равно должен побеждать. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.68.