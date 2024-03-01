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    «Валенсия» – «Реал»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 27-м туре примеры сыграют «Валенсия» и «Реал». Матч пройдет в Валенсии, начало – в 23:00 (мск).

    «Валенсия»

    Команда Рубена Барахи занимает 9-е место в чемпионате Испании, набрав 36 очков. «Валенсия» добыла 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 29:29. Отставание от зоны еврокубков составляет 6 очков.

    «Реал»

    «Реал» набрал 65 очков в 26 играх и является лидером Примеры. Подопечные Карло Анчелотти добыли 20 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 54:16. У команды больше всех побед, меньше всех поражений и пропущенных мячей в Примере.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 12.11.23 «Реал» – «Валенсия» – 5:1;
    • 22.05.23 «Валенсия» – «Реал» – 1:0;
    • 03.02.23 «Реал» – «Валенсия» – 2:0;
    • 09.01.22 «Реал» – «Валенсия» – 4:1;
    • 20.09.21 «Валенсия» – «Реал» – 1:2.

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Реал»

    «Валенсия» сможет дать бой лидеру на своем поле, но «Реал» все равно должен побеждать. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.68.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 14:44
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