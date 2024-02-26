Вратарь сборной Таджикистана: «Я мечтал выступать за Россию»

Голкипер «Истиклола» Рустам Ятимов признался, что раньше предпочитал играть за российскую сборную.
– У Кузяева отец из Таджикистана, но Далер – игрок сборной России. Когда ты был ребeнком, мечтал выступать за сборную России?
– Конечно, мечтал. Хотелось, но по истечении времени я понимал, что о моeм существовании в сборной России даже и не знают.
Когда поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, то я с удовольствием принял его, потому что это моя кровная родина.
- 25-летний Ятимов родился в Нижнем Новгороде, начинал карьеру в «Волге».
- За сборную Таджикистана он провел 40 матчей и пропустил 40 голов.
- В этом году команда дебютировала в Кубке Азии и дошла до 1/4 финала.