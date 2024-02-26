Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Вратарь сборной Таджикистана: «Я мечтал выступать за Россию»

    Вратарь сборной Таджикистана: «Я мечтал выступать за Россию»

    Голкипер «Истиклола» Рустам Ятимов признался, что раньше предпочитал играть за российскую сборную.

    – У Кузяева отец из Таджикистана, но Далер – игрок сборной России. Когда ты был ребeнком, мечтал выступать за сборную России?

    – Конечно, мечтал. Хотелось, но по истечении времени я понимал, что о моeм существовании в сборной России даже и не знают.

    Когда поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, то я с удовольствием принял его, потому что это моя кровная родина.

    • 25-летний Ятимов родился в Нижнем Новгороде, начинал карьеру в «Волге».
    • За сборную Таджикистана он провел 40 матчей и пропустил 40 голов.
    • В этом году команда дебютировала в Кубке Азии и дошла до 1/4 финала.

    Новости по теме
    Вратарь сборной Таджикистана рассказал, за что его похвалил Роналду 1
    Вратарю сборной Таджикистана подарили автомобиль за игру на Кубке Азии 2
    Черевченко назвал двух таджикских игроков, которые могли бы заиграть в РПЛ 3
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    AZ
    1708974385
    нет , спасибо. Возвращайся в кишлак
    Ответить
    Валя Ромашина
    1708989703
    Набрать мигрантов из таджикии они за 30 тыс. деревянных все титулы выиграют
    Ответить
    Xasan-Andijonli-google
    1709020210
    В комментах воняет нацизмом!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+