Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бубнов высказался о трансферах «Зенита»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги трансферной кампании «Зенита» нынешней зимой.

    «Ду Кейрос и Ренан ушли, вместо них взяли трех бразильцев. Нино – очень сильный защитник, играл в хорошем клубе, даже в сборную вызывался. Его данные подходят для игрока центра обороны, думаю, с Родригао мощная пара получится. Артур – опытный игрок в атаку, Педро – талантливый, 18 лет всего – на перспективу. Все трое сто процентов усилят «Зенит». И очень важно, что все приехали вовремя, прошли полноценную подготовку.

    Единственное, надо будет посмотреть, смогут ли стать новички заменой Малкому. Равноценной альтернативы ему не было, но если Артур и Педро в целом добавят мощи атаке, то в какой-то степени о замене ушедшему бразильцу можно будет говорить.

    В любом случае, даже если что-то у новичков пойдет не так, их можно будет продать по хорошей цене. Но полагаю, что с адаптацией больших проблем не будет, в команде футболистов из Бразилии много.

    Ахметов, конечно, не игрок старта, но он к этому спокойно относится. Ильзата не убивает такой статус, тем более одно дело в «Краснодаре» сидеть на скамейке, другое – в «Зените».

    Считаю, что это тоже классное приобретение – игрок в самом расцвете, адаптирован к нашему чемпионату. Точно не слабее Сутормина, которого отдали в аренду, да и Ерохина, который пока остался.

    С такой работой на трансферном рынке у «Зенита» есть все предпосылки весной бороться за первое место и Кубок. Сохранили основной состав, требуемые позиции усилили. У них нет сейчас слабых мест», – написал Бубнов.

    Новости по теме
    Бубнов высказался об отсутствии приобретений у «Динамо» 3
    Бубнов сказал, какую проблему решил «Локомотив» зимой
    Бубнов оценил состав «Краснодара» для борьбы за чемпионство 4
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2024 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии (21)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1708935102
    В общем хлама цыганского на 30 лям купила помойка дырявая.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708943024
    Педро будет круче Малкома. В каждом матче забивает. Всего 18 лет парню, а какая техника и чутьё на голы! Срамтак с таким Зенитом обречён на насилие! Гыгыгы
    Ответить
    БеZуМныЙ
    1708943329
    Нормальные трансферы. Закрыли качественными игроками почти все позиции в которых нуждались.
    Ответить
    ...уефан
    1708943565
    ...а зачем вообще играть нужно?. Вынесут капитаны в центральный круг бумажки со стоимостью игроков стартового состава и запасных, примут вместе с главным приемлемый счёт, исходя из стоимости игроков, пожмут друг-другу руки, да и разойдутся...
    Ответить
    моэм
    1708944982
    Здесь Бубнов - капитан очевидность и лишь констатирует факт безупречной работы селекционной службы Зенита давно работающей на отлично .... "покупки" уже на 2 сезон , а некоторые и за 1 сезон отбивают затраченную сумму ....Спартаку неплохо было бы увести хотя бы одного из этой службы ....тут вспоминается Абрамович , который переманил у МЮ спорт.директора , и приведшего в Челси своего нач.селекц.отдела ...хотя Абаскаль показывает всем что он умнее всех .
    Ответить
    Свинолёт
    1708945147
    Трудно заменить малкома.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+