Бубнов высказался о трансферах «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги трансферной кампании «Зенита» нынешней зимой.

«Ду Кейрос и Ренан ушли, вместо них взяли трех бразильцев. Нино – очень сильный защитник, играл в хорошем клубе, даже в сборную вызывался. Его данные подходят для игрока центра обороны, думаю, с Родригао мощная пара получится. Артур – опытный игрок в атаку, Педро – талантливый, 18 лет всего – на перспективу. Все трое сто процентов усилят «Зенит». И очень важно, что все приехали вовремя, прошли полноценную подготовку.

Единственное, надо будет посмотреть, смогут ли стать новички заменой Малкому. Равноценной альтернативы ему не было, но если Артур и Педро в целом добавят мощи атаке, то в какой-то степени о замене ушедшему бразильцу можно будет говорить.

В любом случае, даже если что-то у новичков пойдет не так, их можно будет продать по хорошей цене. Но полагаю, что с адаптацией больших проблем не будет, в команде футболистов из Бразилии много.

Ахметов, конечно, не игрок старта, но он к этому спокойно относится. Ильзата не убивает такой статус, тем более одно дело в «Краснодаре» сидеть на скамейке, другое – в «Зените».

Считаю, что это тоже классное приобретение – игрок в самом расцвете, адаптирован к нашему чемпионату. Точно не слабее Сутормина, которого отдали в аренду, да и Ерохина, который пока остался.

С такой работой на трансферном рынке у «Зенита» есть все предпосылки весной бороться за первое место и Кубок. Сохранили основной состав, требуемые позиции усилили. У них нет сейчас слабых мест», – написал Бубнов.