25 февраля состоится поединок 21 тура аравийской Премьер-Лиги. «Аль-Шабаб» примет «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Аль-Шабаб»

Подопечные Витора Перейры идут лишь на 10 месте в чемпионате Саудовской Аравии. С учетом подбора игроков, руководство клуба ждет явно большего. Заметим, что в составе «Аль-Шабаба» в числе прочих выступают очень известные в Европе Янник Карраско и Иван Ракитич. Также можно выделить форварда Хабиба Диалло, который перебрался в СА из французского «Страсбура» (18 млн евро).

«Аль-Наср»

На неделе «Аль-Наср» пробился в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. Что касается ситуации на внутренней арене, то Роналду и компания продолжают погоню за «Аль-Хилялем», отставая от лидера чемпионата Саудовской Аравии на 7 очков.

Личные встречи

Три крайних очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»

Хозяева поля стараются опираться на надежную оборону и вряд ли будут изменять себе в поединке против статусного соперника. «Аль-Наср», в свою очередь, вынужден играть в плотном графике, что сказывается на физическом состоянии команды. Предлагаем ставку «тотал меньше 3,5 голов» (1,64).