В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Лилль». Матч пройдет в Тулузе, начало – в 17:00 (мск).
«Тулуза»
Команда Филиппа Монтанье занимает 13-е место в чемпионате, набрав 23 очка. «Тулуза» добыла 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 22:30. От зоны переходных матчей команду отделяет 1 очко.
Последние результаты «Тулузы» в Лиге 1:
- 18.02.24 «Монако» – «Тулуза» – 1:2;
- 11.02.24 «Тулуза» – «Нант» – 1:2;
- 04.02.24 «Реймс» – «Тулуза» – 2:3.
«Лилль»
У «Лилля» 38 очков в 22 играх и 4-е место в таблице. Под руководством Паулу Фонсеки команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и в 4 матчах уступила, разница мячей – 32:17. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 1 очко.
Предыдущие результаты «Лилля» в Лиге 1:
- 17.02.24 «Лилль» – «Гавр» – 3:0;
- 10.02.24 «ПСЖ» – «Лилль» – 3:1;
- 04.02.24 «Лилль» – «Клермон» – 4:0.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 12.11.23 «Лилль» – «Тулуза» – 1:1;
- 18.03.23 «Тулуза» – «Лилль» – 0:2;
- 18.09.22 «Лилль» – «Тулуза» – 2:1;
- 23.02.20 «Лилль» – «Тулуза» – 3:0;
- 20.10.19 «Тулуза» – «Лилль» – 2:1.
Прогноз на матч «Тулуза» – «Лилль»
«Тулуза», уставшая и расстроенная после вылета из Лиги Европы, не сможет помешать «Лиллю» набрать 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.90.