В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Лилль». Матч пройдет в Тулузе, начало – в 17:00 (мск).

Команда Филиппа Монтанье занимает 13-е место в чемпионате, набрав 23 очка. «Тулуза» добыла 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 22:30. От зоны переходных матчей команду отделяет 1 очко.

Последние результаты «Тулузы» в Лиге 1:

У «Лилля» 38 очков в 22 играх и 4-е место в таблице. Под руководством Паулу Фонсеки команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и в 4 матчах уступила, разница мячей – 32:17. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 1 очко.

Предыдущие результаты «Лилля» в Лиге 1:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

12.11.23 «Лилль» – «Тулуза» – 1:1;

18.03.23 «Тулуза» – «Лилль» – 0:2;

18.09.22 «Лилль» – «Тулуза» – 2:1;

23.02.20 «Лилль» – «Тулуза» – 3:0;

20.10.19 «Тулуза» – «Лилль» – 2:1.

Прогноз на матч «Тулуза» – «Лилль»

«Тулуза», уставшая и расстроенная после вылета из Лиги Европы, не сможет помешать «Лиллю» набрать 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.90.