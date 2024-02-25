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    «Тулуза» – «Лилль»: прогноз на матч 23 тура Лиги 1, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 сыграют «Тулуза» и «Лилль». Матч пройдет в Тулузе, начало – в 17:00 (мск).

    «Тулуза»

    Команда Филиппа Монтанье занимает 13-е место в чемпионате, набрав 23 очка. «Тулуза» добыла 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей 22:30. От зоны переходных матчей команду отделяет 1 очко.

    Последние результаты «Тулузы» в Лиге 1:

    «Лилль»

    У «Лилля» 38 очков в 22 играх и 4-е место в таблице. Под руководством Паулу Фонсеки команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и в 4 матчах уступила, разница мячей – 32:17. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 1 очко.

    Предыдущие результаты «Лилля» в Лиге 1:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 12.11.23 «Лилль» – «Тулуза» – 1:1;
    • 18.03.23 «Тулуза» – «Лилль» – 0:2;
    • 18.09.22 «Лилль» – «Тулуза» – 2:1;
    • 23.02.20 «Лилль» – «Тулуза» – 3:0;
    • 20.10.19 «Тулуза» – «Лилль» – 2:1.

    Прогноз на матч «Тулуза» – «Лилль»

    «Тулуза», уставшая и расстроенная после вылета из Лиги Европы, не сможет помешать «Лиллю» набрать 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 11:17
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