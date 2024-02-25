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    • «Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лилль», 23 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Тулуза»: Ресте, Николайсен, Кошта, Диарра, Мависса Элеби, Магри, Сьерро, Гбоу, Кассерес, Каманци, Даллинга.

    Главный тренер: Карлес Мартинес

    «Лилль»: Шевалье, Исмаили, Д'Алессандро, Йоро, Сантуш, Бенталеб, Унас, Буадди, Кабелла, Гомес, Дэвид.

    Главный тренер: Паулу Фонсека

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Лилль»

    «Тулуза» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 10:11
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