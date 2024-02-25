Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лилль», 23 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Тулуза»: Ресте, Николайсен, Кошта, Диарра, Мависса Элеби, Магри, Сьерро, Гбоу, Кассерес, Каманци, Даллинга.

Главный тренер: Карлес Мартинес

«Лилль»: Шевалье, Исмаили, Д'Алессандро, Йоро, Сантуш, Бенталеб, Унас, Буадди, Кабелла, Гомес, Дэвид.

Главный тренер: Паулу Фонсека

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Лилль»