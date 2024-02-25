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    «ПСЖ» – «Ренн»: прогноз на матч 23 тура Лиги 1, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 встречаются «ПСЖ» и «Ренн». Игра состоится в Париже, начало – в 19:05 (мск).

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» Луиса Энрике лидирует в регулярном чемпионате Франции, набрав 53 очка. Хозяева предстоящей встречи выиграли 16 матчей, 5 игр свели вничью и 1 раз проиграли, разница мячей 53:18. Команда оторвалась от ближайшего преследователя на 13 очков.

    Последние результаты «ПСЖ» в Лиге 1:

    «Ренн»

    Гости в 22 играх набрали 34 очка и находятся на 7-м месте в чемпионате. Команда Жюльена Стефана имеет 9 побед, 7 ничьих и 6 поражений, разница мячей – 34:26. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 5 очков.

    Предыдущие результаты «Ренна» в Лиге 1:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 09.10.23 «Ренн» – «ПСЖ» – 1:3;
    • 20.0.23 «ПСЖ» – «Ренн» – 0:2;
    • 16.01.23 «Ренн» – «ПСЖ» – 1:0;
    • 12.02.22 «ПСЖ» – «Ренн» – 1:0;
    • 03.10.21 «Ренн» – «ПСЖ» – 2:0.

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ренн»

    «Ренн» регулярно создает проблемы «ПСЖ» и сделает это вновь. Наш прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 11:14
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