Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ренна», 23 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 19:05 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарумма, Эрнандес, Маркиньос, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Угарте, Асенсио, Баркола, Коло Муани, Кан Ин.

Главный тренер: Луис Энрике

«Ренн»: Манданда, Теате, Белосян, Омари, Сейду, Сала, Сантамария, Бурижо, Бляс, Гуири, Терье.

Главный тренер: Жульен Стефан

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ренн»