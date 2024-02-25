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    • «ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ренна», 23 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 19:05 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарумма, Эрнандес, Маркиньос, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Угарте, Асенсио, Баркола, Коло Муани, Кан Ин.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Ренн»: Манданда, Теате, Белосян, Омари, Сейду, Сала, Сантамария, Бурижо, Бляс, Гуири, Терье.

    Главный тренер: Жульен Стефан

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ренн»

    «ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 12:13
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