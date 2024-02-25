Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ренна», 23 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 19:05 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарумма, Эрнандес, Маркиньос, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Угарте, Асенсио, Баркола, Коло Муани, Кан Ин.
Главный тренер: Луис Энрике
«Ренн»: Манданда, Теате, Белосян, Омари, Сейду, Сала, Сантамария, Бурижо, Бляс, Гуири, Терье.
Главный тренер: Жульен Стефан
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».