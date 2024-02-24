Чистяков назвал сильнейшего защитника России

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков, принадлежащий «Зениту», выделил лучшего российского коллегу по амплуа.

– Кто лучший защитник в чемпионате России и кто на этой позиции нравится в мире?

– Маркиньос из «ПСЖ». Он универсальный, умный, техничный. У него нет слабых качеств. Раньше нравился Серхио Рамос, но сейчас у него уже закат карьеры. Еще Карлес Пуйоль очень нравился за его бойцовские качества.

В чемпионате России отмечу Макса Осипенко, парень нереально вырос в «Ростове», очень сильно прибавил. Плюс мне нравится Нуралы Алип. Да, он друг, но мне он нравится как футболист, говорю это честно. Парень здорово вырос, и у него есть все качества, чтобы уехать в Европу.

– Кто из них топ-1?

– Отмечу Макса Осипенко, потому что он играет давно и стабильно. Нурик начал играть на таком уровне относительно недавно, ему еще многое надо будет доказывать, дай бог у него впереди большое будущее.