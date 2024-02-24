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    • Бразильский депутат раскритиковала Неймара за финансовую помощь осужденному Дани Алвесу

    Бразильский депутат раскритиковала Неймара за финансовую помощь осужденному Дани Алвесу

    Руководитель правящей партии в Бразилии Глейси Хоффманн возмущен, что Неймар помог попавшему в тюрьму Дани Алвесу.

    «Приговор насильнику Алвесу показывает, что общество больше не терпит сексизма и женоненавистничества.

    То, что Неймар дал деньги Алвесу на компенсацию жертве и как следствие смягчение наказания, – абсурд», – сказала Хоффманн.

    • 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года.
    • Также он приговорен к 5 годам заключения условно.
    • Алвес должен был выплатить потерпевшей 150 тысяч евро – эту сумму и помогла выплатить семья Неймара..

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    Источник: 20minutos

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    Сегодня, 15:12
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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1708785892
    У ДАНИ АЛВЕСА нет денег ????СМЕШНО нечего делать писать такую чепуху
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    Марк Аврелий!
    1708786471
    Неймар хорошо понимает Алвеса. И сам пострадал от таких баб
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