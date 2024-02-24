Бразильский депутат раскритиковала Неймара за финансовую помощь осужденному Дани Алвесу

Руководитель правящей партии в Бразилии Глейси Хоффманн возмущен, что Неймар помог попавшему в тюрьму Дани Алвесу.

«Приговор насильнику Алвесу показывает, что общество больше не терпит сексизма и женоненавистничества.

То, что Неймар дал деньги Алвесу на компенсацию жертве и как следствие смягчение наказания, – абсурд», – сказала Хоффманн.