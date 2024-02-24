Бразильский депутат раскритиковала Неймара за финансовую помощь осужденному Дани Алвесу

Руководитель правящей партии в Бразилии Глейси Хоффманн возмущен, что Неймар помог попавшему в тюрьму Дани Алвесу.
«Приговор насильнику Алвесу показывает, что общество больше не терпит сексизма и женоненавистничества.
То, что Неймар дал деньги Алвесу на компенсацию жертве и как следствие смягчение наказания, – абсурд», – сказала Хоффманн.
- 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года.
- Также он приговорен к 5 годам заключения условно.
- Алвес должен был выплатить потерпевшей 150 тысяч евро – эту сумму и помогла выплатить семья Неймара..