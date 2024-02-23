Семья Неймара помогла выплатить компенсацию жертве Алвеса

Семья нападающего «Аль-Хиляля» Неймара помогла Дани Алвесу выплатить моральную компенсацию жертве изнасилования. По данным UOL, это позволило сократить итоговый срок заключения бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии.
Также с июня прошлого года интересы Алвеса в суде представлял Густаво Ксисто – один из давних юридических представителей компаний отца Неймара.
- 22 февраля суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022 года.
- Также он приговорен к 5 годам заключения условно.
- Алвес должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.
- Также бразилец должен оплатить судебные издержки, ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 лет.