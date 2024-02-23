Семья Неймара помогла выплатить компенсацию жертве Алвеса

Семья нападающего «Аль-Хиляля» Неймара помогла Дани Алвесу выплатить моральную компенсацию жертве изнасилования. По данным UOL, это позволило сократить итоговый срок заключения бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии.

Также с июня прошлого года интересы Алвеса в суде представлял Густаво Ксисто – один из давних юридических представителей компаний отца Неймара.