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    • «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 18:00 (мск).

    «МЮ»

    Команда Эрика Тен Хага находится на 6-м месте с 44 очками. У хозяев поля 14 побед, 2 ничьи и 9 поражений, разница мячей 35:34. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов составляет 5 баллов.

    Последние результаты «Манчестер Юнайтед» в АПЛ:

    «Фулхэм»

    У лондонцев 29 очков в 25 играх и 12-е место в таблице. Подопечные Марку Силвы добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 34:41. От зоны вылета команда оторвалась на 9 очков.

    Предыдущие результаты «Фулхэма» в АПЛ:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 04.11.23 «Фулхэм» – «МЮ» – 0:1;
    • 29.05.23 «МЮ» – «Фулхэм» – 2:1;
    • 14.11.22 «Фулхэм» – «МЮ» – 1:2;
    • 19.05.21 «МЮ» – «Фулхэм» – 1:1;
    • 21.01.21 «Фулхэм» – «МЮ» – 1:2.

    Прогноз на матч «МЮ» – «Фулхэм»

    Гости сумеют создать проблемы манкунианцами, чем регулярно занимаются в очных встречах. Наш прогноз – «обе забьют» с коэффициентом 1.67.

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    Источник: «Бомбардир»

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