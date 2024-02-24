В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 18:00 (мск).

«МЮ»

Команда Эрика Тен Хага находится на 6-м месте с 44 очками. У хозяев поля 14 побед, 2 ничьи и 9 поражений, разница мячей 35:34. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов составляет 5 баллов.

Последние результаты «Манчестер Юнайтед» в АПЛ:

«Фулхэм»

У лондонцев 29 очков в 25 играх и 12-е место в таблице. Подопечные Марку Силвы добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 34:41. От зоны вылета команда оторвалась на 9 очков.

Предыдущие результаты «Фулхэма» в АПЛ:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

04.11.23 «Фулхэм» – «МЮ» – 0:1;

29.05.23 «МЮ» – «Фулхэм» – 2:1;

14.11.22 «Фулхэм» – «МЮ» – 1:2;

19.05.21 «МЮ» – «Фулхэм» – 1:1;

21.01.21 «Фулхэм» – «МЮ» – 1:2.

Прогноз на матч «МЮ» – «Фулхэм»

Гости сумеют создать проблемы манкунианцами, чем регулярно занимаются в очных встречах. Наш прогноз – «обе забьют» с коэффициентом 1.67.