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    • Магуайр высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма»: «Мы в хорошей форме»

    Магуайр высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма»: «Мы в хорошей форме»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился эмоциями от матча 26-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2).

    • Манчестерцы пропустили на 90+7 минуте.
    • У «МЮ» забил Магуайр.
    • Команда отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

    «Мы начали матч не очень хорошо и не сделали достаточно усилий в первые 60 минут. Мы разочарованы первым пропущенным голом, поскольку ждали подобного.

    Возможно, в концовке мы оказались наивными, бросили вперед много сил и получили контратаку. Команда в хорошей форме», – сказал Магуайр ВВС.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2024 21:26
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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
    1708800483
    «Мы начали матч не очень хорошо и не сделали достаточно усилий в первые 60 минут. Матч играется 90+ добавленное, а не после часа игры. И в какой вы хорошей форме. Нужна жесткая чистка.
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