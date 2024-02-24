Магуайр высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Фулхэма»: «Мы в хорошей форме»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился эмоциями от матча 26-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:2).

Манчестерцы пропустили на 90+7 минуте.

У «МЮ» забил Магуайр.

Команда отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

«Мы начали матч не очень хорошо и не сделали достаточно усилий в первые 60 минут. Мы разочарованы первым пропущенным голом, поскольку ждали подобного.

Возможно, в концовке мы оказались наивными, бросили вперед много сил и получили контратаку. Команда в хорошей форме», – сказал Магуайр ВВС.