В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Бавария» и РБ «Лейпциг». Матч пройдет в Мюнхене, начало – в 20:30 (мск).
«Бавария»
Команда Томаса Тухеля находится на 2-м месте с 50 очками, отставание от лидирующего «Байера» – 8 баллов. У мюнхенцев 16 побед, 2 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 61:25.
Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:
- 18.02.24 «Бохум» – «Бавария» – 3:2;
- 10.02.24 «Байер» – «Бавария» – 3:0;
- 03.02.24 «Бавария» – «Боруссия» М – 3:1.
«Лейпциг»
«Лейпциг» набрал 40 очков в 22 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Марко Розе добыли 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница мячей 48:28.
Предыдущие результаты «Лейпцига» в Бундеслиге:
- 17.02.24 «Лейпциг» – «Боруссия» М – 2:0;
- 10.02.24 «Аугсбург» – «Лейпциг» – 2:2;
- 04.02.24 «Лейпциг» – «Унион» – 2:0.
-
Очные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 01.10.23 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 2:2;
- 21.05.23 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 1:3;
- 21.01.23 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 1:1;
- 06.02.22 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 3:2;
- 12.09.21 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 1:4.
Прогноз на матч «Бавария» – РБ «Лейпциг»
«Баварии» пора выходить из кризиса, но «Лейпциг» – опасный соперник, который потреплет нервы фавориту. Прогноз – «обе забьют + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.70.