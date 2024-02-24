В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Бавария» и РБ «Лейпциг». Матч пройдет в Мюнхене, начало – в 20:30 (мск).

«Бавария»

Команда Томаса Тухеля находится на 2-м месте с 50 очками, отставание от лидирующего «Байера» – 8 баллов. У мюнхенцев 16 побед, 2 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 61:25.

Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:

«Лейпциг»

«Лейпциг» набрал 40 очков в 22 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Марко Розе добыли 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница мячей 48:28.

Предыдущие результаты «Лейпцига» в Бундеслиге:

17.02.24 «Лейпциг» – «Боруссия» М – 2:0;

10.02.24 «Аугсбург» – «Лейпциг» – 2:2;

04.02.24 «Лейпциг» – «Унион» – 2:0.

Очные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Бундеслиге:

01.10.23 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 2:2;

21.05.23 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 1:3;

21.01.23 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 1:1;

06.02.22 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 3:2;

12.09.21 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 1:4.

Прогноз на матч «Бавария» – РБ «Лейпциг»

«Баварии» пора выходить из кризиса, но «Лейпциг» – опасный соперник, который потреплет нервы фавориту. Прогноз – «обе забьют + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.70.