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    • «Бавария» – РБ «Лейпциг»: прогноз на матч 23 тура Бундеслиги, 24 февраля

    «Бавария» – РБ «Лейпциг»: прогноз на матч 23 тура Бундеслиги, 24 февраля

    В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Бавария» и РБ «Лейпциг». Матч пройдет в Мюнхене, начало – в 20:30 (мск).

    «Бавария»

    Команда Томаса Тухеля находится на 2-м месте с 50 очками, отставание от лидирующего «Байера» – 8 баллов. У мюнхенцев 16 побед, 2 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 61:25.

    Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:

    • 18.02.24 «Бохум» – «Бавария» – 3:2;
    • 10.02.24 «Байер» – «Бавария» – 3:0;
    • 03.02.24 «Бавария» – «Боруссия» М – 3:1.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» набрал 40 очков в 22 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Марко Розе добыли 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница мячей 48:28.

    Предыдущие результаты «Лейпцига» в Бундеслиге:

    • 17.02.24 «Лейпциг» – «Боруссия» М – 2:0;
    • 10.02.24 «Аугсбург» – «Лейпциг» – 2:2;
    • 04.02.24 «Лейпциг» – «Унион» – 2:0.

    • Очные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 01.10.23 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 2:2;
    • 21.05.23 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 1:3;
    • 21.01.23 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 1:1;
    • 06.02.22 «Бавария» – РБ «Лейпциг» – 3:2;
    • 12.09.21 РБ «Лейпциг» – «Бавария» – 1:4.

    Прогноз на матч «Бавария» – РБ «Лейпциг»

    «Баварии» пора выходить из кризиса, но «Лейпциг» – опасный соперник, который потреплет нервы фавориту. Прогноз – «обе забьют + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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