В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Боруссия» Менхенгладбах и «Бохум». Матч пройдет в Менхенгладбахе, начало – в 17:30 (мск).
«Боруссия» М
Команда Херардо Сеоане находится на 15-м месте с 22 очками – отрыв от зоны переходных матчей составляет 6 баллов. У «Боруссии» 5 побед, 7 ничьих и 10 поражений, разница мячей 36:43.
Последние результаты «Боруссии» М в Бундеслиге:
- 17.02.24 «Лейпциг» – «Боруссия» М – 2:0;
- 10.02.24 «Боруссия» М – «Дармштадт 98» – 0:0;
- 03.02.24 «Бавария» – «Боруссия» М – 3:1.
«Бохум»
У «Бохума» 25 очков в 22 играх и 11-е место в таблице. Подопечные Томаса Леча выиграли 5 раз, добыли 10 ничьих (больше всех в Бундеслиге) и потерпели 7 поражений. Разница мячей 26:41.
Предыдущие результаты «Бохума» в Бундеслиге:
- 18.02.24 «Бохум» – «Бавария» – 3:2
- 10.02.24 «Айнтрахт» – «Бохум» – 1:1
- 03.02.24 «Бохум» – «Аугсбург» – 1:1
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 30.09.23 «Бохум» – «Боруссия» М – 1:3;
- 06.05.23 «Боруссия» М – «Бохум» – 2:0;
- 09.11.22 «Бохум» – «Боруссия» М – 2:1;
- 19.03.22 «Бохум» – «Боруссия» М – 0:2;
- 01.11.21 «Боруссия» М – «Бохум» – 2:1.
Прогноз на матч «Боруссия» М – «Бохум»
В очных поединках команды показывают среднюю результативность. Наш прогноз – «тотал матча 2-3 гола – да» с коэффициентом 2.10.