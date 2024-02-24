В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Боруссия» Менхенгладбах и «Бохум». Матч пройдет в Менхенгладбахе, начало – в 17:30 (мск).

«Боруссия» М

Команда Херардо Сеоане находится на 15-м месте с 22 очками – отрыв от зоны переходных матчей составляет 6 баллов. У «Боруссии» 5 побед, 7 ничьих и 10 поражений, разница мячей 36:43.

Последние результаты «Боруссии» М в Бундеслиге:

17.02.24 «Лейпциг» – «Боруссия» М – 2:0;

10.02.24 «Боруссия» М – «Дармштадт 98» – 0:0;

03.02.24 «Бавария» – «Боруссия» М – 3:1.

«Бохум»

У «Бохума» 25 очков в 22 играх и 11-е место в таблице. Подопечные Томаса Леча выиграли 5 раз, добыли 10 ничьих (больше всех в Бундеслиге) и потерпели 7 поражений. Разница мячей 26:41.

Предыдущие результаты «Бохума» в Бундеслиге:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

30.09.23 «Бохум» – «Боруссия» М – 1:3;

06.05.23 «Боруссия» М – «Бохум» – 2:0;

09.11.22 «Бохум» – «Боруссия» М – 2:1;

19.03.22 «Бохум» – «Боруссия» М – 0:2;

01.11.21 «Боруссия» М – «Бохум» – 2:1.

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Бохум»

В очных поединках команды показывают среднюю результативность. Наш прогноз – «тотал матча 2-3 гола – да» с коэффициентом 2.10.