Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия М» против «Бохума», 23 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Боруссия М»: Николас, Вебер, Фридрих, Лайнер, Нец, Коне, Вайгль, Райц, Скалли, Джордан, Хак.
Главный тренер: Херардо Сеоане
«Бохум»: Риман, Бернардони, Ордец, Шлоттербек, Лосли, Беро, Штегер, Машович, Брошински, Антви-Адджей, Асано.
Главный тренер: Томас Летш
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» – «Бохум»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».