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    • «Боруссия М» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Боруссия М» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия М» против «Бохума», 23 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Боруссия М»: Николас, Вебер, Фридрих, Лайнер, Нец, Коне, Вайгль, Райц, Скалли, Джордан, Хак.

    Главный тренер: Херардо Сеоане

    «Бохум»: Риман, Бернардони, Ордец, Шлоттербек, Лосли, Беро, Штегер, Машович, Брошински, Антви-Адджей, Асано.

    Главный тренер: Томас Летш

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия М»«Бохум»

    «Боруссия М» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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