Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия М» против «Бохума», 23 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия М»: Николас, Вебер, Фридрих, Лайнер, Нец, Коне, Вайгль, Райц, Скалли, Джордан, Хак.

Главный тренер: Херардо Сеоане

«Бохум»: Риман, Бернардони, Ордец, Шлоттербек, Лосли, Беро, Штегер, Машович, Брошински, Антви-Адджей, Асано.

Главный тренер: Томас Летш