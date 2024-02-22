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    • «Ренн» – «Милан»: прогноз на стыковой матч Лиги Европы, 22 февраля

    «Ренн» – «Милан»: прогноз на стыковой матч Лиги Европы, 22 февраля

    В четверг, 22 февраля, «Ренн» сыграет с «Миланом» в ответном стыковом матче Лиги Европы. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

    «Ренн»

    После завершения группового этапа Лиги Европы, «Ренн» набрал 12 очков. Команда одержала 4 победы и потерпела 2 поражения. Футболисты «Ренна» забили 12 голов и пропустили 5 мячей. Команда занимает второе место в своей группе с разницей в +7 голов.

    Что касается текущей формы команды, то в последних пяти матчах «Ренн» выиграл четыре встречи и потерпел одно поражение. Примечательно, но «Ренн» проиграл аккурат «Милану» в ЛЕ – та встреча закончилась со счетом 0:3.

    «Милан»

    «Милан», в свою очередь, после группового этапа Лиги Европы, имеет в своем активе 8 очков. Команда одержала 2 победы, сыграла вничью 2 раза и потерпела 2 поражения. Футболисты «Милана» забили 8 голов и пропустили 8 мячей. Команда занимает третье место в своей группе с разницей в -3 гола.

    «Милан» в последних пяти матчах выиграл три встречи, сыграл вничью и потерпел одно поражение – от «Монцы» в матче Серии А.

    Прогноз на матч «Ренн» – «Милан»

    В первой встрече «Милан» без особых проблем обыграл французский клуб – 3:0. Вероятно, с подобным исходом закончится и предстоящая встреча. Впрочем, мы ожидаем, что команда Пиолы сыграет в экономном режиме, обыграет соперника с небольшой разницей в 1 – 2 мяча. Наш прогноз – победа «Милана» (2.74), обе забьют – да (1.71), ТБ 2.5 (1.97).

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    Источник: «Бомбардир»

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