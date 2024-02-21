Федотов – о контракте Чалова: «Если застрять в подвешенном состоянии – потеряешь место в стартовом составе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с истекающим соглашением Федора Чалова.

Контракт нападающего рассчитан до конца 2024 года.

ЦСКА готов увеличить зарплату игрока в 2-2,5 раза.

В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

«Это всегда тяжело, когда приходится принимать важное стратегическое решение. Работа ведeтся, но это всегда непростое дело.

Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе.

И если надолго застрять в подвешенном состоянии – быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол», – сказал Федотов.