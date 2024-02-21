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    • Федотов – о контракте Чалова: «Если застрять в подвешенном состоянии – потеряешь место в стартовом составе»

    Федотов – о контракте Чалова: «Если застрять в подвешенном состоянии – потеряешь место в стартовом составе»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с истекающим соглашением Федора Чалова.

    • Контракт нападающего рассчитан до конца 2024 года.
    • ЦСКА готов увеличить зарплату игрока в 2-2,5 раза.
    • В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

    «Это всегда тяжело, когда приходится принимать важное стратегическое решение. Работа ведeтся, но это всегда непростое дело.

    Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе.

    И если надолго застрять в подвешенном состоянии – быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1708534739
    Надо думать , что Федя примет правильное решение, не пойдет на поводу у помойки, как Бакашка
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