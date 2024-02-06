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    Чалов озвучил ЦСКА свои требования по новому контракту

    Стало известно, на каких условиях Федор Чалов может заключить новое соглашение с ЦСКА.

    Его готовы сделать самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Нападающий будет зарабатывать от 2,5 до 3 миллионов евро в год в зависимости от срока контракта и бонусов. Сейчас ему платят 1,2 миллиона.

    При этом сторона футболиста запросила подписной бонус в размере 4 миллионов евро, часть из этой суммы – агентские выплаты. Клуб согласен дать бонус Чалову, но не хочет платить такую комиссию агенту за своего же игрока.

    Также форвард настаивает на включении в договор опции выкупа для Европы в размере 6 миллионов евро. ЦСКА готов пойти на это, но при условии, если Федор откажется от подписного бонуса.

    В то же время клуб предлагает Чалову другой вариант – отступные для европейских команд в размере 8 миллионов евро и 50 процентов от суммы возможного трансфера Федору вместо подписного бонуса сейчас.

    • В этом сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает через год.
    • Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.02.2024 13:59
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    Комментарии (18)
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    Цугундeр
    1707219083
    На ходу подковы рвёт.)
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    saf05
    1707219352
    Он 1.2 даже не заслужил
    Ответить
    Таврида
    1707219503
    Когда эта кучерявая хрень Роман Баблоян (вместе с другогой хренью - Мовсесьяном) начали рулить кадровыми вопросами в ЦСКА вместо Гинера, пошел полный аут - Гайчи с Эджуками повалили косяками. Лысый черт Федотов похоже с ними в одной банде, 8-е место ЦСКА в РПЛ как объяснить?
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    Ziklop
    1707220269
    агенты это такие бандиты? надеюсь ЦСКА продавит свои условия, нельзя идти на поводу агентов вымогателей.
    Ответить
    Artemka444
    1707223783
    За просто так крутяк!!!
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    biber.ru
    1707225390
    И Европа будет не нужна.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1707227419
    А не охренел ли Федя!? Он кроме пеналей,с игры забивает? Даже деревянный Зе забил с игры больше. Отпустить его,если он такой жадный!
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    BRO_football
    1707227486
    Чалов в Европе никому не нужен, как и все российские футболисты. Дайте ему эту опцию выкупа и пошли его агента куда подальше! Просто с нихрена дай ему 4 млн. евро. А за что? Не играешь так хорошо, чтоб столько требовать! Пусть проваливает в Зенит - бразильцев на лавке подменять!
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    шахта Заполярная
    1707230342
    Ну вот и в цска свой дюба появился.
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    VPERDIV SPARTAK
    1707234757
    Торгаши блин)) ещё и агент масло подливает
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