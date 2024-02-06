Чалов озвучил ЦСКА свои требования по новому контракту

Стало известно, на каких условиях Федор Чалов может заключить новое соглашение с ЦСКА.

Его готовы сделать самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Нападающий будет зарабатывать от 2,5 до 3 миллионов евро в год в зависимости от срока контракта и бонусов. Сейчас ему платят 1,2 миллиона.

При этом сторона футболиста запросила подписной бонус в размере 4 миллионов евро, часть из этой суммы – агентские выплаты. Клуб согласен дать бонус Чалову, но не хочет платить такую комиссию агенту за своего же игрока.

Также форвард настаивает на включении в договор опции выкупа для Европы в размере 6 миллионов евро. ЦСКА готов пойти на это, но при условии, если Федор откажется от подписного бонуса.

В то же время клуб предлагает Чалову другой вариант – отступные для европейских команд в размере 8 миллионов евро и 50 процентов от суммы возможного трансфера Федору вместо подписного бонуса сейчас.