Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Атлетико», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Интер»: Зоммер, Бастони, Павар, де Врей, Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Атлетико»: Облак, Лино, Рейнилду, Савич, Мане, Молина, Барриос, Сауль, Рео-Кокер, Льоренте, Корреа.
Главный тренер: Диего Симеоне
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».