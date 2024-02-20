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    • «Интер» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2024

    «Интер» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Атлетико», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, Бастони, Павар, де Врей, Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Атлетико»: Облак, Лино, Рейнилду, Савич, Мане, Молина, Барриос, Сауль, Рео-Кокер, Льоренте, Корреа.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Атлетико»

    «Интер» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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