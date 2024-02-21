«Интер» выдал лучшую победную серию с весны 2021 года

Победа над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала девятой подряд для «Интера».

В прошлый раз «нерадзурри» не смогли выиграть 29 декабря в гостевом матче с «Дженоа» (1:1) в Серии A.

В 2024 году «Интер» только побеждает: в 6 матчах чемпионата Италии, 2 встречах Суперкубка страны и 1 поединке Лиги чемпионов.

Серии из 9 побед подряд у миланцев не было с весны 2021 года.