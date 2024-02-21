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    «Интер» выдал лучшую победную серию с весны 2021 года

    Победа над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала девятой подряд для «Интера».

    В прошлый раз «нерадзурри» не смогли выиграть 29 декабря в гостевом матче с «Дженоа» (1:1) в Серии A.

    В 2024 году «Интер» только побеждает: в 6 матчах чемпионата Италии, 2 встречах Суперкубка страны и 1 поединке Лиги чемпионов.

    Серии из 9 побед подряд у миланцев не было с весны 2021 года.

    • 25 февраля «Интер» выступит в гостях у «Лечче» в Серии A.
    • Ответный матч с «Атлетико» запланирован на 13 марта.

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    Источник: «Бомбардир»

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