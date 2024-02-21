Уткин рассказал, как игра защитника «Интера» Бастони объясняет потенциал Симоне Индзаги

Журналист и комментатор Василий Уткин сказал, чем его удивляет игра центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони.

«Сколько смотрю на Бастони, удивляет одно и то же.

Он выполняет на поле такую сложную работу, по ходу одной атаки или выхода в атаку меняя по 2-3 роли…

И при этом у него нет каких-то грандиозных качеств. Конечно, он в отличных кондициях, у него отличная дистанционная скорость, но…

Так играть, как он, принося команде массу пользы, он бы не смог, если бы тренер ему: а) не доверял и б) не помогал ему в развитии, прежде всего в понимании игровой задачи.

Бастони больше, чем очки в таблице, объясняет мне без слов, просто игрой, тонкость и потенциал тренера Симоне Индзаги», – написал Уткин.