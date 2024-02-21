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    • Уткин рассказал, как игра защитника «Интера» Бастони объясняет потенциал Симоне Индзаги

    Уткин рассказал, как игра защитника «Интера» Бастони объясняет потенциал Симоне Индзаги

    Журналист и комментатор Василий Уткин сказал, чем его удивляет игра центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони.

    «Сколько смотрю на Бастони, удивляет одно и то же.

    Он выполняет на поле такую сложную работу, по ходу одной атаки или выхода в атаку меняя по 2-3 роли…

    И при этом у него нет каких-то грандиозных качеств. Конечно, он в отличных кондициях, у него отличная дистанционная скорость, но…

    Так играть, как он, принося команде массу пользы, он бы не смог, если бы тренер ему: а) не доверял и б) не помогал ему в развитии, прежде всего в понимании игровой задачи.

    Бастони больше, чем очки в таблице, объясняет мне без слов, просто игрой, тонкость и потенциал тренера Симоне Индзаги», – написал Уткин.

    • Во вторник, 20 февраля, «Интер» одержал победу над «Атлетико» (1:0) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
    • 24-летний Бастони провел на поле весь матч.
    • 47-летний Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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