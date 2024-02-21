Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Атлетико»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги выразил сожаление, что его команда смогла победить «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чеммпионов только с преимуществом в один мяч.

«Ребята показали исключительную игру против физически и технически сильной команды. Жаль, что мы выиграли всего лишь со счетом 1:0, но в Мадриде будет второй тайм.

Я рад выходу Арнаутовича. Мне нравится их с Санчесом настрой и то, как они выходят на поле. Во втором тайме мы были великолепны», – сказал Индзаги.