Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Атлетико»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги выразил сожаление, что его команда смогла победить «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чеммпионов только с преимуществом в один мяч.

    «Ребята показали исключительную игру против физически и технически сильной команды. Жаль, что мы выиграли всего лишь со счетом 1:0, но в Мадриде будет второй тайм.

    Я рад выходу Арнаутовича. Мне нравится их с Санчесом настрой и то, как они выходят на поле. Во втором тайме мы были великолепны», – сказал Индзаги.

    • Единственный гол в игре забил Марко Арнаутович на 79-й минуте.
    • Ответный матч в Мадриде состоится 13 марта.

    Новости по теме
    Уткин рассказал, как игра защитника «Интера» Бастони объясняет потенциал Симоне Индзаги
    «Интер» выдал лучшую победную серию с весны 2021 года
    Симеоне назвал причину поражения «Атлетико» от «Интера»
    Источник: Pazzi di fanta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1708496659
    Выиграть у Атлетико дорогого стоит, но там пока ничего не решено. Матч в Мадриде будет тяжёлым.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+