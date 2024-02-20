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    • «Интер» – «Атлетико»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 20 февраля

    «Интер» – «Атлетико»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 20 февраля

    Во вторник вечером на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный «Интер» будет принимать гостей из Испании – мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Интер»

    Перед встречей с «Атлетико» команда Симеоне Индзаги как следует покуражилась в матче с безнадежным аутсайдером Серии А «Салернитаной». «Интер» отгрузил несчастному оппоненту четыре безответных гола. По итогам минувшего уик-энда «Интер» упрочил свое лидерство в Серии А, воспользовавшись осечками ближайших преследователей – «Ювентуса» и «Милана».

    «Атлетико»

    «Атлетико» выдал на удивление яркий перфоманс в поединке с крепким середняком Примеры «Лас-Пальмасом». Подопечные Диего Симеоне разнесли соперника со счетом 5:0. При этом нужно отметить, что у мадридцев имеется серьезная кадровая потеря в группе атаки – травму получил форвард Альваро Мората. Он точно пропустит первый поединок плей-офф ЛЧ против «Интера».

    Личные встречи

    На сегодняшний день команды провели лишь два очных матча, которые завершились такими исходами:

    • 11.08.2018 «Атлетико» – «Интер» 0:1
    • 27.08.2010 «Интер» – «Атлетико» 0:2

    Прогноз на матч «Интер» – «Атлетико»

    Как правило в больших матчах Симоне Индзаги предпочитает действовать консервативно и не лезть на рожон, что уж говорить об «Атлетико» Диего Симеоне. Посему считаем, что команды не будут нестись вперед сломя голову. Предлагаем выбрать ставку «тотал меньше 2,5 голов» (1,72).

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    Источник: «Бомбардир»

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