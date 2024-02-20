Во вторник вечером на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный «Интер» будет принимать гостей из Испании – мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Интер»

Перед встречей с «Атлетико» команда Симеоне Индзаги как следует покуражилась в матче с безнадежным аутсайдером Серии А «Салернитаной». «Интер» отгрузил несчастному оппоненту четыре безответных гола. По итогам минувшего уик-энда «Интер» упрочил свое лидерство в Серии А, воспользовавшись осечками ближайших преследователей – «Ювентуса» и «Милана».

«Атлетико»

«Атлетико» выдал на удивление яркий перфоманс в поединке с крепким середняком Примеры «Лас-Пальмасом». Подопечные Диего Симеоне разнесли соперника со счетом 5:0. При этом нужно отметить, что у мадридцев имеется серьезная кадровая потеря в группе атаки – травму получил форвард Альваро Мората. Он точно пропустит первый поединок плей-офф ЛЧ против «Интера».

Личные встречи

На сегодняшний день команды провели лишь два очных матча, которые завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Интер» – «Атлетико»

Как правило в больших матчах Симоне Индзаги предпочитает действовать консервативно и не лезть на рожон, что уж говорить об «Атлетико» Диего Симеоне. Посему считаем, что команды не будут нестись вперед сломя голову. Предлагаем выбрать ставку «тотал меньше 2,5 голов» (1,72).