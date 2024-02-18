В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре АПЛ «Лутон» принимает «МЮ». Встреча состоится в Лутоне, начало – в 19:30 (мск).

«Лутон»

Хозяева предстоящей игры провели 23 игры, результат – 5 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Коллектив Роба Эдвардса занимает 17-е место, имея разницу мячей 33:45. От зоны вылета «Лутон» отделяет 1 пункт.

Последние результаты «Лутона» в АПЛ:

«МЮ»

«МЮ» расположился на 6-м месте, набрав 41 очко. Отставание от зоны еврокубков – 5 баллов. У команды Эрика тен Хага 13 побед, 9 поражений и всего 2 ничьих (самая бескомпромиссная команда АПЛ). Разница мячей – 33:33.

Предыдущие результаты «МЮ» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

11.11.23 «МЮ» – «Лутон» – 1:0 (АПЛ);

23.09.20 «Лутон» – «МЮ» – 0:3 (Кубок Лиги);

18.04.92 «Лутон» – «МЮ» – 1:1 (АПЛ);

21.09.91 «МЮ» – «Лутон» – 5:0 (АПЛ);

23.03.91 «МЮ» – «Лутон» – 4:1 (АПЛ).

Прогноз на матч «Лутон» – «МЮ»

«Юнайтед» лихорадит весь сезон, но с одним из аутсайдеров они должны справляться. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.