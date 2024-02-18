В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре АПЛ «Лутон» принимает «МЮ». Встреча состоится в Лутоне, начало – в 19:30 (мск).
«Лутон»
Хозяева предстоящей игры провели 23 игры, результат – 5 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Коллектив Роба Эдвардса занимает 17-е место, имея разницу мячей 33:45. От зоны вылета «Лутон» отделяет 1 пункт.
Последние результаты «Лутона» в АПЛ:
- 10.02.24 «Лутон» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:3;
- 03.02.24 «Ньюкасл» – «Лутон» – 4:4;
- 30.01.24 «Лутон» – «Брайтон» – 4:0.
«МЮ»
«МЮ» расположился на 6-м месте, набрав 41 очко. Отставание от зоны еврокубков – 5 баллов. У команды Эрика тен Хага 13 побед, 9 поражений и всего 2 ничьих (самая бескомпромиссная команда АПЛ). Разница мячей – 33:33.
Предыдущие результаты «МЮ» в АПЛ:
- 11.02.24 «Астон Вилла» – «МЮ» – 1:2;
- 04.02.24 «МЮ» – «Вест Хэм» – 3:0;
- 01.02.24 «Вулверхэмптон» – «МЮ» – 3:4.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд:
- 11.11.23 «МЮ» – «Лутон» – 1:0 (АПЛ);
- 23.09.20 «Лутон» – «МЮ» – 0:3 (Кубок Лиги);
- 18.04.92 «Лутон» – «МЮ» – 1:1 (АПЛ);
- 21.09.91 «МЮ» – «Лутон» – 5:0 (АПЛ);
- 23.03.91 «МЮ» – «Лутон» – 4:1 (АПЛ).
Прогноз на матч «Лутон» – «МЮ»
«Юнайтед» лихорадит весь сезон, но с одним из аутсайдеров они должны справляться. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.