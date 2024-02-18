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    • «Лутон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 18 февраля

    «Лутон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 18 февраля

    В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре АПЛ «Лутон» принимает «МЮ». Встреча состоится в Лутоне, начало – в 19:30 (мск).

    «Лутон»

    Хозяева предстоящей игры провели 23 игры, результат – 5 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Коллектив Роба Эдвардса занимает 17-е место, имея разницу мячей 33:45. От зоны вылета «Лутон» отделяет 1 пункт.

    Последние результаты «Лутона» в АПЛ:

    «МЮ»

    «МЮ» расположился на 6-м месте, набрав 41 очко. Отставание от зоны еврокубков – 5 баллов. У команды Эрика тен Хага 13 побед, 9 поражений и всего 2 ничьих (самая бескомпромиссная команда АПЛ). Разница мячей – 33:33.

    Предыдущие результаты «МЮ» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 11.11.23 «МЮ» – «Лутон» – 1:0 (АПЛ);
    • 23.09.20 «Лутон» – «МЮ» – 0:3 (Кубок Лиги);
    • 18.04.92 «Лутон» – «МЮ» – 1:1 (АПЛ);
    • 21.09.91 «МЮ» – «Лутон» – 5:0 (АПЛ);
    • 23.03.91 «МЮ» – «Лутон» – 4:1 (АПЛ).

    Прогноз на матч «Лутон» – «МЮ»

    «Юнайтед» лихорадит весь сезон, но с одним из аутсайдеров они должны справляться. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:39
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