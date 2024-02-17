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    • «Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фат», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Наджар, Аль-Ганам, Ладжами, Ляпорт, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Талиска, Отавиньо, Мане, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Аль-Фат»: Ринни, Аль-Зубаиди, Денайер, Саадане, Аль-Нажди, Али, Бандебка, Батна, Селарраян, Тельо, Джанни.

    Главный тренер: Славен Билич

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    Аль-Наср – Аль-Фатех смотреть онлайн 17 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 16:25
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