Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Фат», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Наджар, Аль-Ганам, Ладжами, Ляпорт, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Талиска, Отавиньо, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Аль-Фат»: Ринни, Аль-Зубаиди, Денайер, Саадане, Аль-Нажди, Али, Бандебка, Батна, Селарраян, Тельо, Джанни.

Главный тренер: Славен Билич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Фат»