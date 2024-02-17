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    • Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фат»: 17 февраля

    Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фат»: 17 февраля

    Стали известны стартовые составы на матч 20 тура чемпионата Саудовской Аравии в котором сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Фат». Игра состоится 17 февраля, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Наср»: Аль-Наджар, Аль-Ганам, Ладжами, Ляпорт, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Талиска, Отавиньо, Мане, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Аль-Фат»: Ринни, Аль-Зубаиди, Денайер, Саадане, Аль-Нажди, Али, Бандебка, Батна, Селарраян, Тельо, Джанни.

    Главный тренер: Славен Билич

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 19:12
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