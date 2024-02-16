16 февраля в Лионе состоится матч 22 тура французской Лиги 1. Местный «Олимпик» будет принимать «Ниццу». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Лион»

«Лион» потихоньку исправляется за ужасный старт сезона и поднимается в турнирной таблице Лиги 1. Пьер Сейдж – третий (!) наставник «Лиона» в сезоне 2023/2024. В настоящее время его команда занимает 13 место в элитном футбольном дивизионе Франции.

«Ницца»

«Ницца» вовсю рубится за место в зоне Лиги чемпионов (о борьбе за титул речи не идет, ПСЖ без пяти минут чемпион страны). В настоящее время подопечные Франческо Фариоли занимают вторую строчку в Лиге 1, имея в активе 39 очков.

Личные встречи

Последние три очных противостояния команд завершились следующими исходами:

27.08.2023 «Ницца» – «Лион» 0:0

03.06.2023 «Ницца» – «Лион» 3:1

11.11.2022 «Лион» – «Ницца» 1:1

Прогноз на матч «Лион» – «Ницца»

«Лион» выбирается из кризиса и успел одержать три победы кряду. Мы считаем, что и в этот раз «Олимпик» даст бой крайне непростому оппоненту. Предлагаем выбрать ставку «победа «Лиона» с форой 0» (1,90).