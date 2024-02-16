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    • «Лион» – «Ницца»: прогноз на матч французской Лиги 1, 16 февраля

    «Лион» – «Ницца»: прогноз на матч французской Лиги 1, 16 февраля

    16 февраля в Лионе состоится матч 22 тура французской Лиги 1. Местный «Олимпик» будет принимать «Ниццу». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

    «Лион»

    «Лион» потихоньку исправляется за ужасный старт сезона и поднимается в турнирной таблице Лиги 1. Пьер Сейдж – третий (!) наставник «Лиона» в сезоне 2023/2024. В настоящее время его команда занимает 13 место в элитном футбольном дивизионе Франции.

    «Ницца»

    «Ницца» вовсю рубится за место в зоне Лиги чемпионов (о борьбе за титул речи не идет, ПСЖ без пяти минут чемпион страны). В настоящее время подопечные Франческо Фариоли занимают вторую строчку в Лиге 1, имея в активе 39 очков.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния команд завершились следующими исходами:

    • 27.08.2023 «Ницца» – «Лион» 0:0
    • 03.06.2023 «Ницца» – «Лион» 3:1
    • 11.11.2022 «Лион» – «Ницца» 1:1

    Прогноз на матч «Лион»«Ницца»

    «Лион» выбирается из кризиса и успел одержать три победы кряду. Мы считаем, что и в этот раз «Олимпик» даст бой крайне непростому оппоненту. Предлагаем выбрать ставку «победа «Лиона» с форой 0» (1,90).

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 09:55
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